В конце 2021 года лишь 5% украинцев считали, что центральные органы власти справлялись почти со всеми своими обязанностями, а теперь количество таких граждан возросло до 54%.

Оценки гражданами эффективности Украинского государства и условий жизни во время полномасштабной войны значительно улучшились.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам общенационального опроса "Динамика оценки образа государства", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Мнение населения относительно правильности направления, в котором идут дела в стране, почти не изменилось, - абсолютное большинство (79%) дает одобрительный ответ. По этому вопросу наблюдаются незначительные различия в разных регионах и возрастных группах", - отмечают социологи.

Так, количество положительных ответов не опускается ниже трех четвертей (74% на юге и среди респондентов от 30 до 39 лет).

"В период войны значительно улучшились оценки эффективности Украинского государства. Если в конце 2021 только 5% считало, что центральные органы власти справлялись почти со всеми своими обязанностями, то в мае 2022 их количество выросло до 54%", - сказано в пресс- релизе.

При этом симметрично уменьшилась группа тех, кто считает, что органы власти почти не справляются со своими обязанностями – с 44% до 4%. Количество респондентов с промежуточной оценкой (справляются частично) почти не изменилось. В региональном разрезе несколько более сдержанными являются оценки жителей села. С точки зрения возрастов сравнительно более высокие оценки характерны для молодежи.

Кроме того, как отметили социологи, умеренно улучшились оценки соотношения достижений и неудач Украины за время ее независимости. Если в конце 2021 года более половины опрошенных (53%) считали, что, начиная с 1991 года и до сегодняшнего дня преобладали неудачи, то в мае 2022 года их количество уменьшилось до 30%.

В то же время с 4% до 18% увеличилось количество тех, кто остановился на превосходстве достижений, а также с 34% до 44% возросло количество тех, кто считает, что неудачи и достижения компенсировали друг друга.

"Довольно интересно то, что наибольшее количество негативных оценок характерно для жителей центрального региона, а наименьшее - для жителей востока. В возрастном измерении оценки имеют тенденцию несколько ухудшаться с увеличением возраста респондентов", - отметили социологи.

Также отмечается, что, "несмотря на войну, в стране улучшились и оценки условий жизни для большинства населения Украины". Так, абсолютное большинство (59%) сейчас считают, что условия являются удовлетворительными (против 34% в конце 2021 года).

Ощутимо уменьшилось и количество тех, кто оценивает соответствующие условия, как в целом плохие – с 53% до 28%. "Ожидаемо, что среди южан и жителей востока наблюдается несколько большее количество опрошенных, которые называют условия жизни плохими. По возрастному разделению лучшими оценками выделяется молодежь (18-29 лет)", - отмечается в сообщении.

Среди прочего социологи отметили, что значительные положительные изменения произошли с мыслями о будущем Украины. Ощутимо уменьшилось как количество считающих, что ситуация не будет изменяться (с 38% до 13%), так и количество тех, кто считает, что ситуация будет ухудшаться (с 35% до 7%).

"При этом значительно возросло количество оптимистов: с 13% до 76%. С точки зрения регионального и возрастного разделения ответы достаточно однородны - все регионы верят в лучшее будущее Украины", - отмечается в пресс-релизе.

Так, эти четыре индикатора (эффективность государства, достижения и неудачи, условия жизни, социальные ожидания) позволяют построить обобщенный образ Украинского государства (методика GSR-5), к которому склоняются респонденты. В ноябре 2021 года 41% опрошенных склонялись к определенно отрицательному образу, еще 22% - к умеренно отрицательному. Около трети (32%) демонстрировали промежуточный образ (не хорошо, но и не плохо), и только 5% – умеренно или определенно положительный.

"По состоянию на май 2022 года ситуация существенно изменилась. Чуть больше половины говорят об отчетливом (32%) или умеренно (21%) положительном образе государства. Количество респондентов, склоняющихся к промежуточному образу, почти не изменилось (29%). Соответственно, значительно уменьшилось количество тех, кто придерживается умеренно (14%) или определенно (4%) негативного образа", - констатировали социологи.

При этом в региональном разрезе образ государства несколько сдержаннее среди жителей востока.

"Но самый худший образ Украинского государства характерен для тех, кто вообще не собирается идти на выборы. Это единственная группа, в которой умеренно или определенно негативного образа государства придерживаются более половины опрошенных, - 35% и 17% соответственно", - говорится в пресс-релизе.

Социологическая группа "Рейтинг" опросила 2 тыс. респондентов среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было мобильной связи украинских операторов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

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