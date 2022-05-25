В части регионов Украины по состоянию на конец мая строительные работы полностью остановлены. Однако есть регионы, в которых застройщики возобновляют свою работу.
Об этом говорится в материалах исследования компании ЛУН.
Как отметили в компании, на данный момент в Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство полностью заморожено.
В Днепропетровской области есть небольшое оживление в 31%, в соседней Полтавской – 72%. В Запорожской и Черниговской областях строительство возобновилось на 11%.
По состоянию на конец мая, в Киеве возобновили работы 17% застройщиков.
В Киевской области, в том числе в Буче и Ирпене возобновили свою работу 20% застройщиков.
Самый высокий результат по Украине в Черкасской области. Там возобновлены работы по строительству 92% жилых комплексов.
В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.
В расчете на долю восстановления строек учитывались только жилые комплексы, которые вели строительство в феврале. Поэтому не учитывались новостройки:
• уже построены, но продажи по ним еще не завершены
• в проекте, то есть не начали строительство до 24.02
• которые были заморожены или приостановили строительство еще до 24.02
Война в Украине и ситуация на рынке жилья:
24 февраля Россия вторглалась на территорию независимой Украины.
По состоянию на 18 мая 2022 года цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а на западе Украины наоборот выросли.
По состоянию на 23 мая цена одного квадратного метра на новостройки во Львове выросла на 36% до 38 327 гривень.
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