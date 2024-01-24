Возможности РФ ограничены благодаря героизму ВСУ и поддержке стран-партнеров.

Экс-глава внешней разведки, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк считает, что у Кремля нет возможностей на расширение войны в Европе.

Об этом он сказал в интервью каналу 1+1, комментируя информацию, что российский президент Владимир Путин принял решение расширить агрессию и его целью могут стать Молдова и страны Балтии.

"Путин если бы мог, то пошел бы еще дальше. То есть то, что он хочет, и то, что он может – это разные вещи. И сегодня нам надо оценивать его способности по тому, как реализовывает то, что хочет. Сегодня эти способности ограничены благодаря не только героизму наших воинов, хотя это в первую очередь, но и поддержке Запада", - сказал Кондратюк.

Он подчеркнул, что всем надо понимать, что на сегодня Путин – "это самый большой террорист в мире", и начать охоту лично на него и его близкое окружение.

Вероятная война Европы с РФ

В этом месяце бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на еще одну страну. Как заявил Фишер в интервью Augsburger Allgemeine, в поле зрения российского президента уже некоторое время находится Молдова.

Страны Балтии активно поддерживают Украину после полномасштабного вторжения РФ. Там неоднократно заявляли, что риск российской агрессии в отношении Литвы, Латвии и Эстонии очень высок, поэтому необходимо усилить обороноспособность. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что РФ будет представлять угрозу всей Европе и в случае освобождения Украиной всех своих территорий.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия может попытаться дестабилизировать ее страну весной, когда стартуют предвыборные кампании перед президентскими выборами.

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