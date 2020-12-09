Песков заявил, что Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель решили активизировать работу «нормандского формата» из-за невыполнения решений саммита в Париже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли дата встречи помощников глав государств «нормандского формата».

«Есть, безусловно, понимание у глав государств, что надо двигаться вперед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, собственно, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей. И вот в этой ситуации невыполнения как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне. На уровне помощников, с тем, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки этой ситуации», - сказал Песков.

При этом он добавил, что помощники сами согласуют дату встречи.

Читайте такжеЗеленский в годовщину встречи лидеров "нормандской четверки" опубликовал фото с Путиным

Разговор Путина с Меркель: что известно

7 декабря состоялась телефонный разговор Меркель и Путина.

В Кремле по итогам их телефонного разговора заявили о намерении продолжить работу в «нормандском формате», в том числе по линии политических советников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Как было сказано в пресс-релизе по итогам телефонного разговора, собеседники «с удовлетворением констатировали, что в целом (на Донбассе – УНИАН) соблюдается перемирие, введённое в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы «Мерами по усилению режима прекращения огня». «Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений «нормандской четвёрки», принятых год назад на саммите в Париже», - отмечали в пресс-службе Кремля.

Встречи лидеров стран "нормандского формата"

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Меркель и президента России Путина.

Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах у линии соприкосновения, обмене пленными до конца года в формате «всех на всех», а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк