Вместе с тем Джонсон сказал, что украинцы проявили "невероятный героизм" во время войны с РФ.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон признал, что существует "реалистичная возможность" победы российских сил во вторжении в Украине.

Как сообщает Sky News, обращаясь к сообщениям западных разведок о том, что Россия может достичь успеха в ходе войны в Украине, Джонсон сказал: "Печально то, что это реалистичная возможность".

"У Путина огромная армия, у него очень тяжелое политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, — это продолжать пытаться использовать свой ужасный подход, возглавляемый артиллерией, чтобы попытаться уничтожить украинцев", - заявил он.

"Сейчас он очень близок к тому, чтобы обезопасить наземный коридор в Мариуполе. Боюсь, что на данном этапе ситуация непредсказуема. Мы должны быть реалистичными в этом отношении", - добавил Джонсон.

Выступая во время пресс-конференции в Нью-Дели, британский премьер сказал, что украинцы проявили "невероятный героизм" во время войны "независимо от того, какую военную преимущество" имеет Путин, он не сможет "преодолеть дух украинского народа".

Премьер-министр также заявил, что Британия направит больше артиллерии к украинским войскам и подтвердил, что британское посольство возобновит работу в Киеве.

Ранее Борис Джонсон сказал, что существует "реальная вероятность" того, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

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