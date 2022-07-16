Он уверен, что единство на Западе действительно зависит от того, верят ли люди в то, что в ближайшей перспективе вероятно военное решение проблемы.

Есть две большие опасности для Украины: первый тест ждет европейскую поддержку следующей зимой, а второй - возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Такое мнение высказал философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью DW.

По его словам, Россия уже фактически прекратила поставки природного газа в Европу.

"Я думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы найти замену российскому газу", - отметил политолог.

Вторая опасность, по его словам, заключается в том, что поддержка Украины со стороны республиканцев в США постепенно ослабевает.

"Трамп при этом находится на другой стороне - он настроен пророссийски, не проукраински. Очевидно, что если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России на сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО. Таким образом, Кремль достигнет своих главных целей просто благодаря изменению курса американской политики. Вот почему я считаю крайне важным, чтобы Украина добилась определенного прогресса и перехватила инициативу на поле боя в течение лета", - говорит Фукуяма.

Он уверен, что единство на Западе действительно зависит от того, верят ли люди в то, что в ближайшей перспективе вероятно военное решение проблемы. Если же возобладает мнение, что ситуация зашла в тупик, который будет продолжаться вечно, тогда, по его словам, возникнут трещины в единстве Запада, и будет больше призывов к Украине отдать территорию, чтобы остановить войну.

Ранее Фукуяма делал свой прогноз относительно последствий для РФ после вторжения в Украину. Он уверял, что поражение России сделает возможным "новое рождение свободы".

Как писал УНИАН, по данным СМИ, республиканец Дональд Трамп намерен в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году.

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