22% процента заявили, что не хотят, чтобы Германия поддерживала Украину.

Большинство немцев хотят продолжать поддержку Украину в борьбе против России, даже если это означает платить больше за энергию.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в период с 12 по 14 июля телеканалом ZDF, пишет Reuters.

Так, около 70% опрошенных поддержали усилия Германии. При этом количество людей, которые хотели бы усиления поддержки Украины, за последнее время сократилось - с 44% до 35%.

22% заявили, что не хотят, чтобы Германия поддерживала Украину, и хотят возвращения к более низким ценам на энергоносители.

Более двух третей опрошенных считают, что помощи властей в сложившеся ситуации (удешевление билетов на общественный транспорт, снижение стоимости бензина) недостаточно. Только 20% сочли усилия удовлетворительными.

В опросе по телеформу приняли участие 1167 человек, выбранных случайным образом.

Как писал УНИАН, 31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

24 июня появилась информация о том, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны.

13 июля 2022 года, стало известно о том, что Германия отказывается закупать у России сразу два энергоносителя - нефть и уголь..

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