Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы", убежден философ.

Американский философ и политический экономист Фрэнсис Фукуяма дал прогноз относительно последствий для РФ после вторжения в Украину.

Прогнозы Фукуямы из 12 пунктов опубликовал онлайн-журнал American Purpose.

1. Полное поражение России в Украине все ближе. Россию подвело планирование, основанное на ложном предположении, что украинцы благосклонно относятся к России, а армия Украины падет сразу после вторжения. Русские солдаты везли с собой униформу для парада в Киеве вместо дополнительной амуниции и припасов. Сейчас Путин направил на эту операцию основную часть своих сил – у него нет больших резервов, которые можно было задействовать в бою. Российские войска увязли под различными украинскими городами и страдают от нехватки ресурсов и постоянных атак украинцев.

2. Их провал мог бы быть неожиданным и катастрофическим, а не постепенным во время войны на истощение. Армия в полях дойдет до предела, когда она не сможет ни получить ресурсы, ни отступить, и боевой дух растает. По крайней мере, это уже происходит на севере; на юге русские чувствуют себя лучше, но им будет трудно удержать свои позиции, если группировки на севере будут разбиты.

3. До этого дипломатическое решение конфликта невозможно. Мнимого компромисса, который устроит и Россию, и Украину, с текущим уровнем потерь не существует.

4. Совет Безопасности ООН вновь доказал свою бесполезность. Единственная польза - голосование Генеральной ассамблеи, которое помогает выявить плохих мировых игроков и уклоняющихся.

5. Оба решения администрации Байдена - не закрывать небо над Украиной и не передавать ей польские МИГи - были правильными. Они сохранили холодную голову в очень эмоциональный момент. Лучше, чтобы украинцы победили россиян самостоятельно, лишив Москву возможности оправдаться, что на них напал НАТО, а также избежав очевидных возможностей эскалации. Польские МИГи не особо помогли бы украинцам. Гораздо важнее непрерывная поставка Javelins, Stingers, TB2, лекарств, коммуникационного оборудования для связи и обмена разведывательными данными. Я думаю, что украинские силы уже пользуются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.

6. Украина платит очень большую цену, это правда. Но больше всего вреда наносят ракеты и артиллерия, от которых не поможет ни закрытое небо, ни МИГи. Единственное, что остановит кровопролитие - это поражение русской армии в поле.

7. Путину не пережить поражение его армии. Его поддерживают, потому что считают сильным человеком; что он сможет предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и будет лишен своей силы принуждения?

8. Вторжение нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения выражали симпатию к Путину – Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп.

9. Эта война в определенной степени – хороший урок для Китая. Как и Россия, Китай в течение последнего десятилетия наращивал якобы высокотехнологичные военные силы, но эти силы не имеют реального боевого опыта. Китайская авиация вероятно повторит печальный пример российских ВВС, у которых также нет опыта сложных операций в воздухе. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет жить такими же иллюзиями, как русские, когда будут думать над возможным нападением на Тайвань.

10. Надеемся, что Тайвань самостоятельно поймет, что нужно готовиться к бою, так же как это делали украинцы, и восстановят призыв на военную службу. Не сдаемся без боя.

11. Турецкие дроны "Байрактар" станут хитом.

12. Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы", и выключит наше нытье по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 будет жить и дальше, и все благодаря кучке храбрых украинцев.

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