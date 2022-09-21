По собственному желанию на учет могут стать женщины с родственной с соответствующей военно-учетной специальностью из перечня Минобороны, а женщины с медицинской специальностью - обязательно.

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, за принятие соответствующего законопроекта №6482 проголосовали 267 народных избранников.

"Рада проголосовала за основу (первое чтение) №6482 относительно добровольного воинского учета женщин", - отметил он.

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По словам Железняка, новая формулировка статьи относительно учета будет выглядеть следующим образом: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных".

В то же время, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную с медицинской деятельностью, берутся на воинский учет военнообязанных.

"Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре", - уточнил депутат.

Как сообщал УНИАН, воинский учет для женщин отсрочен еще на один год - до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

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