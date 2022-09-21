Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о добровольном воинском учете женщин.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, за принятие соответствующего законопроекта №6482 проголосовали 267 народных избранников.
"Рада проголосовала за основу (первое чтение) №6482 относительно добровольного воинского учета женщин", - отметил он.
По словам Железняка, новая формулировка статьи относительно учета будет выглядеть следующим образом: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных".
В то же время, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную с медицинской деятельностью, берутся на воинский учет военнообязанных.
"Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре", - уточнил депутат.
Как сообщал УНИАН, воинский учет для женщин отсрочен еще на один год - до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.