На сегодня в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете, говорят в Минобороны.

В Минобороны пояснили, что с 1 октября 2022 года не будет никаких запретов на выезд женщинам за границу. Сейчас в Раде дорабатывают законопроект "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О военном долге и военной службе".

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в своем Facebook. По ее словам, предлагается, чтобы взятие женщин на воинский учет имело лишь добровольный характер.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников подписал приказ, которым в очередной раз отсрочил постановку женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год - до 1 октября 2023 года.

Видео дня

"Этот приказ не меняет норм действующего законодательства, но он позволит комитету, а затем и парламенту в целом, доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, до 1 октября 2023-го нардепы смогут на законодательном уровне установить, что воинский учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным. Она добавила, что на сегодня в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете.

Воинский учет женщин в Украине: что известно

Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включили журналисток, программистов, музыкантов, работниц ресторанов и гостиниц, бухгалтеров и многих других. Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановка на воинский учет женщин.

5 сентября законопроект о добровольном постановке женщин на воинский учет прошел комитет ВР.

Вас также могут заинтересовать новости: