По словам министра обороны, Украина налаживает коммуникацию между Генеральными штабами Украины и Беларуси.

Украинский военный атташе в Беларуси был приглашен на финальный этап учений "Союзная решимость 2022" 19 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, на уровне министров обороны Украины и Беларуси были достигнуты договоренности о введении постоянных каналов коммуникации между руководителями Генеральных штабов и непосредственно на уровне министров. Руководители ведомств пришли к такому решению с целью улучшения оперативной коммуникации между государствами.

"Например, если разведка видит передвижение какого-то дальнобойного оружия, или, скажем, строительство понтона вблизи нашей границы, чтобы можно было получить ответы. Убежден, что это важно для сохранения и укрепления добрососедских отношений", - сказал Резников.

Министр обороны Украины сообщил, что украинский военный атташе в Беларуси был приглашен на финальный этап учений "Союзная решимость 2022" 19 февраля.

Также Резников подчеркнул, что Украина стремится сохранять добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

"Я говорил уже много раз и не устаю повторяться: Беларусь - это особенная страна для нас, белорусский народ очень близок нам, никакой агрессии в отношении Беларуси со стороны Украины не может быть в принципе, за такое нас проклянут потомки, поэтому я выступаю за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами", - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН 14 февраля, Украина и Беларусь договорились о визитах военных атташе на учения "Метель - 2022" и "Союзная решимость - 2022".

10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля.

3 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

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