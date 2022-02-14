Атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь прибудет на белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022".

Украина и Беларусь договорились о визитах военных атташе на учения "Метель - 2022" и " Союзная решимость - 2022".

Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также по исключению возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Министр обороны Украины проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Метель - 2022", подчеркнув их оборонительный характер.

"С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белоруско-российских учений "Союзная решимость - 2022"", - сообщили в МОУ.

Министры также договорились о продолжении контактов с целью развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

"Благодарен моему коллеге Виктору Хренину за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами являются особенными. Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадьевич так же заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как позитивный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству" - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость - 2022", которые продлятся до 20 февраля.

3 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен холодной войны.

8 февраля в Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий, которые продлятся до 20 февраля.