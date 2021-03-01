Средства будут выделены на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку.

Департамент обороны Соединенных Штатов Америки выделяет Украине помощь на сферу безопасности в размере 125 млн долларов.

Об этом представитель Пентагона Джон Кирби сказал сегодня на брифинге. Трансляция брифинга шла на американском онлайн-ресурсе C-Span.

"Сегодня Департамент обороны объявляет о новой комплексной помощи в размере 125 миллионов долларов в рамках инициативы поддержки Украины в сфере безопасности", - подчеркнул Кирби.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, что США готовы продолжить помогать Украине для развития оборонного направленияПредставитель Пентагона заявил, что средства будут выделены на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку в целях содействия Вооруженным силам Украины охранять "территориальную целостность страны, ее границы и улучшить отношения с НАТО".

"Этот шаг подтверждает готовность США предоставлять оборонное летальное вооружение, помогать Украине лучше защищать себя от российской агрессии", - подчеркнул Кирби.

В целом оборонным бюджетом США на 2021 год предусмотрено предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов.

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Автор: Виталий Саенко