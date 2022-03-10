Ранее Украина подала заявку с целью получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте заявляет, что быстрого процесса вступления Украины в Европейский Союз не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал перед началом неформального саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС в Версале (Франция).

"Прежде всего, Нидерланды были одной из первых стран, которые вышли с военной поддержкой. Одна из первых стран, выступавшая за сильный пакет санкций. Поэтому, не должно быть сомнений относительно фактов, что Нидерланды стоят бок о бок с Украиной. Но нет такого понятия как ускоренный путь вступления. Он не существует", - заявил Рютте.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, которая находится в состоянии войны.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эммануэль Макрон, которого цитирует "Европейская правда".

При этом он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, которые недавно подали заявки на членство.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.