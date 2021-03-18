На нем должны рассмотреть, в частности, изменение календарного плана сессии.

Завтра в 13:00 должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в своем Теlegram-канале.

"На 13:00 пятницы, 19 марта, планируется внеочередное заседание Верховной Рады", - написал он.

Депутат добавил, что на заседании должен быть рассмотрен вопрос о внесении изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающих приостановление пленарных заседаний до 13 апреля.

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Также планируется рассмотреть законопроект "О внесении изменения в статью 92 закона "О лекарственных средствах" о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства" (регистрационный № 5247).

По словам Фролова, он предусматривает освобождение производителей вакцин от COVID-19 и всех приобщенных к вакцинации медиков от ответственности за любые негативные последствия прививок.

"Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе и вакцину Pfizer", - отметил он.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице 17 марта обнаружили более 1 тыс. новых больных COVID-19, 30 человек скончались. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.

Вчера Кличко заявил, что город может оказаться в "красной зоне" эпидемической опасности через несколько дней – максимум неделю, если не усиливать карантинные ограничения.

С 20 марта было решено ввести жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

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Автор: Татьяна Поляковская