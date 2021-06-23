Решение могут принять сегодня-завтра, сообщили журналистам.

Стало известно, кто претендует на вакантную должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет РБК-Украина.

По информации журналистов, Банковая сейчас имеет два кандидата в спикеры главы государства.

"Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Больше всего шансов у Никифорова", – уточнил собеседник.

Читайте такжеПрезидент Грузии прибыла в Киев с официальным визитомОтмечается, что отбор кандидатов уже на финальном этапе. Решение могут принять сегодня-завтра.

Сергей Никифоров в настоящее время работает ведущим новостей телеканала "Украина 24". В своем интервью коллегам Никифоров заявлял, что до перехода на Украинский медиа-рынок работал журналистом на европейском ТВ "Euronews".

"Стоит помнить – не надо вестись на каждый громкий заголовок или на каждую ссылку из социальных сетей. Лучше выбрать несколько источников информации, которые завоевывали доверие к себе годами. Которые не навешивают ярлыки, не дают оценочных суждений", – писал он в июне 2020 года.

В то же время Александр Бондаренко был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо", работал в украинской службе BBC, а также телеканале "Украина".

В июне 2021 года Украинская правда со ссылкой на источники в ОП писала, что среди кандидатов на должность представителя Зеленского также рассматривали действующего пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого Мендель работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Яна Ставская