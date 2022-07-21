Сергей Лавров снова пожаловался на деструктивную политику США, которая влияет на отношения с Будапештом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Москву. Цель визита - дополнительные поставки газа и война в Украине.

Об этом сообщает Magyar Hang.

Глава МД Венгрии заявил, что в Европе возник энергетический кризис, а Будапешт должна обеспечить себя газом перед холодами.

"Заполнение хранилищ природного газа происходит по плану, у нас сейчас заполненность 27,3%, чего достаточно для энергобезопасности при нормальных условиях", – заявил Сийярто.

В связи с этим дипломат отметил, что венгерские власти хотят получить дополнительные 700 миллионов кубометров газа и сейчас получить "голубое топливо" Будапешт может только от Москвы.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что просьбу рассмотрят. При этом он пожаловался на "русофобскую политику Вашингтона", которая вредит отношениям с Венгрией.

Кроме того, российский дипломат считает, что Запад когда-то осознает контрпродуктивность "накачки Украины оружием".

Как ранее сообщал УНИАН, еще в начале полномасштабного российского вторжения в Украину министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не позволит везти через свою территорию военную помощь Украине от других стран.

Также Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Кроме того, Будапешт всячески препятствовал внедрению антироссийских санкции, прикрываясь энергетической безопасностью страны. 18 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет санкций против РФ согласован.

Уже на следующий день заместитель венгерского министра внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что венгры готовы пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную.

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