Владимир Зеленский высказался об увеличении армии / коллаж УНИАН, коллаж УНИАН, фото 56 ОМПБр, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что при определенных условиях Украине может придется увеличить численность армии до 1,5 млн военных.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если мы не в НАТО, или пока не в НАТО - это говорит о том, что мы с вами будем иметь возможность защитить себя именно такой армией, которая способна себя защитить. То есть, это соответствующее натовское оружие, и соответствующее количество воинов, наших украинских. Но, что это за количество? - Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными - это будет армия полтора миллиона. Полтора миллиона. И сегодня наша армия, которая не в два раза меньше, чем полтора миллиона, но примерно боевые бригады - да, будут где-то в два раза меньше, чем те, что нам нужны. У них 220. У нас 110 на сегодня боевых бригад. Значит нам нужно 220", - подчеркнул Зеленский.

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Как добавил президент, если в украинском бюджете есть дотация на сусу, примерно, в 40 миллиардов гривен, а нужно хотя бы в полтора раза увеличить, а это примерно 60 млрд ежегодно.

В то же время, возникает вопрос, откуда будут взяты те средства.