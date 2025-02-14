В частности, это придется сделать, если Украине не позволят вступить в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что при определенных условиях Украине может придется увеличить численность армии до 1,5 млн военных.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если мы не в НАТО, или пока не в НАТО - это говорит о том, что мы с вами будем иметь возможность защитить себя именно такой армией, которая способна себя защитить. То есть, это соответствующее натовское оружие, и соответствующее количество воинов, наших украинских. Но, что это за количество? - Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными - это будет армия полтора миллиона. Полтора миллиона. И сегодня наша армия, которая не в два раза меньше, чем полтора миллиона, но примерно боевые бригады - да, будут где-то в два раза меньше, чем те, что нам нужны. У них 220. У нас 110 на сегодня боевых бригад. Значит нам нужно 220", - подчеркнул Зеленский.

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Как добавил президент, если в украинском бюджете есть дотация на сусу, примерно, в 40 миллиардов гривен, а нужно хотя бы в полтора раза увеличить, а это примерно 60 млрд ежегодно.

В то же время, возникает вопрос, откуда будут взяты те средства.