По его словам, это самый дешевый вариант для поддержания мира.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления команды американсього лидера Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО.

На встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сказал, что сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в Североатлантический Альянс. При этом он не знает, что "в голове у каждого человека в мире":

"Я говорю о том, что есть в официальном доступе... Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с россиянами. Они считают, что НАТО в Конституции Украины является главным фактором оккупации".

Зеленский пояснил, что Украина стремится вступить в Альянс, потому что доверяет и самому НАТО, и его гарантиям безопасности. "Я говорю честно и считаю, что это самый дешевый вариант для всех. Самый дешевый", - добавил президент.

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Но если Украина не вступает в этот союз, то должна вместе с Европой строить коллективную систему обороны, отметил он.

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