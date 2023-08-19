Президент отметил, что лично поблагодарит Швецию за поддержку борьбы Украины за свободу и независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправились с рабочим визитом в Королевство Швеция.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook. В частности, в рамках визита планируется проведение встреч с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

"Широкие украинско-шведские переговоры. Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - сообщил Зеленский.

Видео дня

"Наша первоочередная задача - усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Наша полная поддержка Швеции на пути к НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", - отметил президент.

Важные новости о помощи Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Украина получит от Швеции очередной пакет военной помощи на 3,25 млрд шведских крон (почти $300 млн).

Швеция является одним из государств, которые присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, принятой 12 июля странами G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия). Декларация предусматривает присоединение к ней любой из желающих оказать Украине помощь стран.

Вас также могут заинтересовать новости: