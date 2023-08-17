Украина получит от Швеции очередной пакет военной помощи на 3,25 млрд шведских крон (почти $300 млн). Соответствующее решение принял шведский парламент.
В частности, на нужды украинского войска передадут боеприпасы и запчасти почти на 1,1 млрд шведских крон и грузовики и оборудование для разминирования на 2,15 млрд шведских крон.
Кроме того, Риксдаг поддержал решение о продаже США ракет AMRAAM "воздух-воздух", которые впоследствии будут переданы Украине.
Этот пакет станет уже 13-м с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
Гарантии безопасности для Украины
Швеция является одним из государств, которые присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, принятой 12 июля странами G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия). Декларация предусматривает присоединение к ней любой из желающих оказать Украине помощь стран. Впоследствии с ними Украина будет подписывать двусторонние соглашения о гарантиях безопасности.
В начале августа Украина начала первый раунд переговоров по гарантиям безопасности из США, а потом и с Великобританией.
Сейчас, кроме G7, к декларации присоединились уже десятки стран. В частности, это Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.