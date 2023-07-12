Президент подчеркнул, что этого не произойдет, даже если речь пойдет об одном селе, в котором живет "один дед".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не планирует обменивать какие-либо свои территории на любой статус для себя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе.

В частности, он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Германия и США якобы настаивали на том, чтобы не указывать в коммюнике конкретных временных промежутков относительно членства Украины в НАТО.

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"Я уверен, что предательских позиций от Шольца и Байдена не будет. Но при этом я должен сказать, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории. Даже, если это будет одно наше село, в котором живет один дед", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст своих территорий и никогда не будет менять их на любой замороженный конфликт.

"Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры", - подчеркнул он.

Разговоры о территориальных уступках Украины - детали

Как известно, Украина неоднократно и четко заявляла, что не планирует никаких компромиссов в этой войне, которые бы включали потерю ею своих территорий или людей.

Однако, в СМИ все еще периодически появляются сообщения о том, что те или иные страны продолжают давить на Украину, в частности на Зеленского, и настаивают на "мирном" урегулировании войны с вероятными территориальными уступками от Украины в пользу России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что без восстановления контроля Украины на Крымом война с Россией не завершится.

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