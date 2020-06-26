"Помог России": экс-начальнику Генштаба времен Януковича сообщили о подозрении в госизмене

По данным следствия, бывший начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с бывшим президентом и двумя экс-министрами обороны в течение 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено об изменении ранее объявленного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший начальник Генштаба ВСУ при соучастии с бывшим президентом и двумя экс-министрами обороны в течение 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, смене их места дислокации. Такие действия совершались, в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

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"Таким образом чиновники оказали иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Офис генерального прокурора объявил о подозрении в совершении государственной измены бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Следствием установлено, что в течение 2012-2014 годов Янукович, Лебедев и Саламатин осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины для помощи России проводить подрывную деятельность против Украины.

Ранее, 18 июня, Государственное бюро расследования вызвало Януковича на 23 июня для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству о государственной измене бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Заманы.

Заману, который занимал должность начальника Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, задержали в феврале 2019 года. Ему объявили о подозрении в совершении государственной измены.

25 февраля 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что реформирование структуры Вооруженных сил Украины во время пребывания Заманы в должности начальника Генштаба фактически предусматривало аннексию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

Тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года проигнорировал данные разведки о подготовке России к вооруженному вторжению в Украину.

Сам Замана называл дело против него "заказным и политическим".

24 мая 2019 года Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения Замане в виде содержания под стражей и избрал новую - в виде личного обязательства.

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