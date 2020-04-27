Задержанному замглавы КГГА вызвали скорую – СМИ

Чиновника задержали накануне вечером.

Задержанному полицией заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку в изолятор временного содержания вызвали скорую помощь.

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Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники, у чиновника якобы есть хронические заболевания.

Слончака задержали согласно статье 208 УПК (Задержание уполномоченным должностным лицом). По предварительным данным, сегодня, 27 апреля, ему вручат подозрении и изберут меру пресечения.

Вечером 26 апреля в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что чиновник и депутат Киевсовета, которая находилась с ним в авто, устроили спор с полицией, а Слончак даже якобы ударил копа.