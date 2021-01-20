Самый дешевый вариант для проживания двоих взрослых и ребенка в "Риксос Дубай" - это двухместный номер за 20 тыс. гривен в сутки.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко вместе с семьей отдыхает в Дубае.

Фото с отдыха народного избранника опубликовала "Страна".Читайте такжеЗанзибар, Египет и Западная Украина: стало известно, куда отправятся нардепы на зимние каникулы

По информации издания, Тищенко выбрал для отпуска 5-звездочный отель Rixos The Palm Dubai. Ка указано на официальном сайте, с территории открывается панорамный вид на лазурные воды Персидского залива. К услугам гостей бассейн в виде оазиса и спа-центр Rixos Royal с широким спектром процедур.

В каждом из номеров отеля есть балкон с видом на море. В распоряжении постояльцев мини-бар, бесплатный Wi-Fi, а также глубокая ванна и стеклянная душевая кабина. В числе прочих удобств — собственный дайвинг-центр.

Самый дешевый вариант для проживания двоих взрослых и ребенка в "Риксос Дубай" - это двухместный номер за 20 тыс. гривен в сутки.

Гостиница работает по системе ультра все включено: неограниченный выбор блюд и более 70 премиальных напитков во всех ресторанах и барах отеля.

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Автор: Ольга Робейко