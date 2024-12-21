По словам венгерского премьера, он не хочет "отказываться от этого маршрута".

Венгрия ведет переговоры с Москвой и Киевом о сохранении открытых поставок газа через Украину, несмотря на то, что российский газ импортируется через трубопровод "Турецкий поток". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

По словам главы венгерского правительства, он не хочет "отказываться от этого маршрута".

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Издание напоминает, что газопровод через Украину является одним из последних основных маршрутов российского газа в Европу, но он должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетний транзитный договор по поставкам "голубого топлива" в Словакию, Чехию и Австрию.

"Мы сейчас пытаемся сделать такой трюк, ... что если бы газ к моменту попадания на территорию Украины уже не был бы российским, а уже был бы в собственности покупателей. Таким образом газ, который поступает в Украину, будет уже не российским, а венгерским", - пояснил Орбан.

Орбан сказал, что переговоры продолжаются, и не ясно, примут ли это российский партнер и Украина, но Венгрия не будет отказываться от украинского транзитного маршрута для газа.

Транзит российского газа через территорию Украины - последние новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на позицию Зеленского по транзиту российского газа. По его словам, нужно давить на Еврокомиссию, чтобы та защищала газовые интересы стран-членов ЕС.

Ранее издание Politico информировало, что ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен с просьбой продлить соглашение по транзиту российского газа через Украину. По их словам, прекращение соглашения может "усложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".

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