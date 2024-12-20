После начала полномасштабной войны в Украине ЕС поставил задачу прекратить импорт любого российского ископаемого топлива к 2027 году, однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.

Евросоюз получил 16,5 млн тонн сжиженного природного газа к середине декабря, несмотря на усилия по сокращению поставок из России.

Как пишет The Financial Times, это выше прошлогоднего показателя в 15,18 млн тонн, по данным поставщика данных о сырьевых товарах Kpler. Этот объем также превышает последний рекордный показатель в 15,21 млн тонн, импортированный в 2022 году.

"То, что мы наблюдаем в этом году, вызывает удивление. Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем", - указала аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.

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После начала полномасштабной войны в Украине ЕС поставил задачу прекратить импорт любого российского ископаемого топлива к 2027 году, однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.

В отличие от импорта газа по трубопроводам, который сократился до минимума, и российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ по-прежнему разрешен и растет, что свидетельствует о том, что "паникующая" Европа все еще пытается отучить себя от более дешевых поставок, говорит эксперт.

Аналитики отмечают рост закупок российского СПГ на спотовом рынке в этом году - 33% импорта СПГ российского происхождения в ЕС было осуществлено по спотовым контрактам в этом году, по сравнению с 23% в прошлом году, сообщает Rystad Energy, энергетическая консалтинговая компания.

Такие компании, как Shell и Equinor, заявили, что не будут покупать российский СПГ на спотовом рынке. Другие трейдеры говорят, что после начала военного противостояния в контракты на поставку спотовых грузов часто включаются пункты, гарантирующие, что СПГ "не российского происхождения".

Однако спотовые сделки в этом году выросли, поскольку трейдеры "могут получить грузы, поставляемые дешевле [из России]", сказал Кристоф Халсер, газовый аналитик Rystad. Он добавил, что СПГ, поставляемый с российского терминала Ямал в Европу, имеет "значительно более низкую" цену, чем газ, поставляемый из США.

На долю российского СПГ пришлось 20% от общего объема импорта этого морского топлива в ЕС в этом году, по сравнению с 15% в прошлом году, как показывают данные отслеживания судов.

Не весь российский СПГ, ввозимый в Европу, потребляется в регионе, часть перегружается и отправляется в другие регионы мира. Объемы поставок во Францию в этом году резко возросли, почти удвоившись по сравнению с 2023 годом. По данным компании Kpler, более половины поставок пришлось на импортный терминал в Дюнкерке.

Французские энергетические компании EDF и Total Energies, а также немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеют соглашения об использовании терминала.

Бельгия была вторым по величине импортером российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ с танкеров ледового класса, используемых в условиях Крайнего Севера, на обычные грузовые суда.

Правительства стран ЕС договорились запретить перевалку российского СПГ с Ямала в страны, не входящие в ЕС, и эта мера вступит в силу в марте 2025 года.

Продажа российского газа в Европу

Сейчас общий объем импорта газа из России, включая трубопроводный газ, составляет лишь около 16% от общего объема поставок газа в ЕС.

Чиновники ЕС убеждены, что блоку не нужно российское топливо, даже если это означает согласие на более высокие цены, чтобы покупать газ в других странах.

Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен пообещал в следующем году представить план того, как блок сможет выполнить поставленную на 2027 год задачу по отходу от российского ископаемого топлива.

В октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок может увеличить импорт из США, чтобы задобрить избранного президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести широкие торговые тарифы.

Трамп предупредил, что ЕС должен взять на себя обязательство закупать "крупные объемы" американской нефти и газа, иначе он рискует столкнуться с тарифами.

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