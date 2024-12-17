Отмечается, что компании из Италии, Словакии и Венгрии пугают повышениемм цен на газ.

Ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен с просьбой продлить сделку по транзиту российского газа через Украину. Это их последняя попытка обеспечить продолжение поставок из России.

Издание Politico пишет, что компании, занимающиеся поставками газа, сетевые операторы и промышленные потребители из Венгрии, Словакии, Австрии и Италии заявили в своем письме, что прекращение сделки может "осложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".

Словакия и Венгрия уже несколько месяцев пытаются настоять на продолжении транзита российского газа через Украину. Страны утверждают, что прекращение сделки угрожает их энергетической безопасности и может привести к росту цен на энергоносители в разгар зимы.

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SPP, государственный поставщик энергоресурсов Словакии предупредил, что прекращение транзита обойдется стране в "более чем 220 миллионов евро" для замещения потерянных поставок.

Исполнительная власть ЕС неоднократно заявляла, что блок не столкнется с серьезными последствиями в случае прекращения поставок российского газа, и не стала помогать в переговорах о продлении соглашения.

Тразит российского газа через Украину - последние новости

Договор между Киевом и Москвой о транзите российского газа через Украину в Европе действует лишь до конца этого года. Продлевать соглашение ни одна из сторон не собирается.

16 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо поговорил по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Премьер Украины после разговора заявил, что готов обсудить варианты продления пакта при условии, что они не будут включать продолжение тразита из России и если Комиссия "официально рассмотрит" этот вопрос с Киевом.

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