Формат видеоблога сейчас определается.

У президента Владимира Зеленского может появиться свой именной видеоблог.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УП.

По его словам, у президента обсуждают два формата коммуникации - моноинтервью и общение с журналистами нескольких каналов.

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"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то", - сказал Подоляк, добавив, что Зеленский готов открыто говорить на любые вопросы.

"Я хочу вернуться к другому формату видеоблогов, потому что ему нужно говорить где-то, что он делает", - добавил он.

По словам чиновника ОП, концепция видеоблога сейчас разрабатывается.

"Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он будет брать 5-6 базовых тем недели и давать по ним свой фидбек", - рассказал представитель ОП.

Как известно, недавно у Зеленского подтвердили коронавирус, сейчас он находится на лечении в больнице "Феофания".

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Автор: Юрий Годован