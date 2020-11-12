Коронавирусом уже переболели ряд чиновников Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице "Феофания".

Об этом рассказал советник Ермака Михаил Подоляк в интервью УП.

По его словам, там оборудован специальный кабинет, в котором президент проводит совещания по видеосвязи.

"Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", - уточнил Подоляк.

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У Ермака, рассказывает его советник, тоже есть отдельная изолированная палата, но не спецкабинет. Из "Феофании" президент и глава его Офиса продолжают свою работу.

"У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - пояснил он.

Подоляк добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то, что его жена уже переболела коронавирусом. С Ермаком он общается по телефону.

Что касается коронавируса в ОП, то им уже переболели заместители Ермака Юлия Ковалива, Роман Машовец и советник президента Сергей Шефир.

Коронавирус у представителей власти: что известно

9 ноября Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Накануне заболевание подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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Автор: Юрий Годован