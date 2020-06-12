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Верховный суд отказался возобновлять Трубу в должности директора ГБР

15:29, 12 июня 2020
Политика
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Труба не смог восстановиться в должности / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным Указ президента Украины от 27 декабря 2019 года № 960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

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Соответствующее решение приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Трубы к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР.

Позже Труба обжаловал указ президента об увольнении с должности директора Госбюро расследований в Верховном суде.

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