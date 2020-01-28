Труба обжалует свое увольнение с должности директора ГБР

Роман Труба считает, что решение о его увольнении с должности директора Госбюро расследований было политическим и должно получить правовую оценку.

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба просит Верховный суд признать незаконным его увольнение с должности.

Об этом сообщил Труба в своем Telegram-канале.

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"Подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение", - написал он.

Труба отметил, что ГБР стало вершиной его профессиональной карьеры, поэтому, по его мнению, досрочное прекращение полномочий в должности директора бюро должно получить, кроме политической, и правовую оценку.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

В соответствии с законом, действующего директора ГБР и его заместителей должны уволить.

Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности руководителя бюро.