Верховная Рада ратифицировала конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам

Одновременно вследствие вооруженной агрессии РФ выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией, не гарантируется на территории ОРДЛО и в Крыму.

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам» (регистрационный номер 0032).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 305 народных депутатов.

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам подписана от имени Украины министром юстиции 12 апреля 2018 года.

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Конвенцией, в частности: гарантируется право на доступ по требованию к официальным документам, находящимся в распоряжении государственных органов; регулируются ограничения по реализации этого права, которые должны быть необходимыми в демократическом обществе и пропорциональными целям защиты; определяются основы процедуры доступа к официальным документам, формы доступа и процедуры пересмотра, дополнительные меры по реализации права на доступ к официальным документам, отчетности о правовых и других мерах, принятых для выполнения положений Конвенции.

В то же время украинская сторона заявляет, что «в результате вооруженной агрессии Российской Федерации выполнение обязательств, предусмотренных Конвенцией, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе не гарантируется до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях».

В выводах к законопроекту отмечается, что в целом ратификация Конвенции демонстрирует стремление государства относительно приближения к нормам европейского права и международных стандартов в сфере доступа к информации, декларирует принцип открытости деятельности органов государственной власти Украины и свидетельствует о готовности к международному сотрудничеству.