Принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре.

Верховная Рада собирается национализировать более 900 объектов в Украине, принадлежащих России.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram, об этом заявила заместитель председателя комитета парламента по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

В частности, на ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос национализации активов Российской Федерации в Украине.

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В связи с этим сказано, что Кабинет министров утвердил перечень, в который вошло более 900 объектов, относящихся непосредственно России как государству. Принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре.

Пидласа заметила, что ознакомлена со списком объектов, в который вошли такие известные предприятия как "Энергомашспецсталь" в Краматорске. Она на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, которую контролирует "Росатом". Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD. Она на 100% контролируется офшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ.

Национализация российских активов

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта его подписал президент Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, которое начало полномасштабную войну против Украины.

В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над принятием документации для начала процесса национализации всего российского имущества в Украине.

30 сентября Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов.

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