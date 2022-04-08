Верховная Рада 3 марта приняла закон, который определяет порядок национализации.

Правительство работает над принятием документации для начала процесса национализации российского имущества в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат России. Механизмы прописаны в законе, сейчас принимается подзаконная документация. Мы уже начали все эти процессы. Безусловно, мы национализируем все российское имущество для того, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия", - подчеркнул Шмыгаль.

На уточняющий вопрос, нужно ли будет решения судов во время национализации российского имущества, премьер-министр ответил:

"В условиях военного времени, я думаю, что мы будем действовать в соответствии с новым законом, и национализировать это имущество в условиях военного времени".

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта его подписал президент Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, которое начало полномасштабную войну против Украины.

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