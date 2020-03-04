Верховная Рада ускорила разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

Депутаты ввели в действие ряд положений закона о национальной безопасности.

Верховная Рада приняла президентский закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений о главнокомандующем Вооруженными силами Украины, Генеральном штабе ВСУ, видах и отдельных родах войск (сил) (№3015) .

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 292 народных депутата из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предлагается внести изменения в подпункты 2 и 3 пункта 1 раздела VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины", предусмотрев, что положения частей 3-6 статьи 16 (о главнокомандующем ВСУ, Генеральном штабе ВСУ, видах и отдельных родах войск (сил) и подпункта 3, подпунктов "б" и "в" подпункта 4, подпункта 5 пункта 4 раздела VI "Заключительные и переходные положения" данного закона вступают в силу с 27 марта 2020 года, а не с 1 января 2021 года, как предусмотрено действующей редакцией.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В части 3 статьи 16 сказано, что главнокомандующий ВСУ назначается на должность по представлению министра обороны Украины и освобождается от должности президентом. Главнокомандующий подчиняется президенту и министру обороны.

Предполагается, что принятие этого закона позволит решить задачу по внедрению в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.