Увольнение министра соцполитики поддержали 277 нардепов.

Верховная Рада Украины в понедельник, 18 июля, проголосовала за увольнение Марины Лазебной с должности министра социальной политики.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале, за это решение проголосовали 277 народных избранников.

Напомним, 15 июля Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра соцполитики, на которую была назначена 4 марта 2020 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что чиновница в ближайшее время может оставить свой пост в Кабинете министров. Журналисты узнали, что ее может заменить нынешний руководитель департамента соцполитики и здравоохранения в Офисе президента Владимира Зеленского Оксана Жолнович, но она не является единственным кандидатом на должность.

8 июля стало известно, что парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Новинского.

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