Марина Лазебная была назначена министром социальной политики 4 марта 2020 года.

Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра социальной политики Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", - написал он.

Теперь это заявление рассмотрят народные депутаты. Пока же Лазебная будет продолжать исполнять обязанности министра.

Недавно в СМИ появилась информация, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Как сообщал УНИАН, Лазебная была назначена министром социальной политики 4 марта 2020 года.

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