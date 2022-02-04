Нардеп напомнил, что договоренности, подписанные предыдущим президентом Украины, были подтверждены действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Минские соглашения следует вынести на обсуждение Верховной Рады, а переговорный потенциал парламента должен использоваться более активно. Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 народный депутат, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Дмитрий Лубинец.

Как отмечает партия на своей официальной странице в Facebook, Дмитро Лубинец подчеркнул, что сегодня общество нуждается в более искреннем и откровенном диалоге по Минским договоренностям и компромиссам, на которые готова пойти Украина во время их выполнения. Парламентарий напомнил, что договоренности, подписанные предыдущим президентом Украины, были подтверждены действующим главой государства Владимиром Зеленским. А во время саммита в нормандском формате в декабре 2019 года Украина согласилась инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в версии, согласованной Трехсторонней контактной группой, в украинское законодательство.

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"Я как председатель комитета, как народный депутат, представляющий Донецкую область, должен, приезжая туда, что-то отвечать людям. А там ожидают: если все говорят о Минском формате. Если его подписал предыдущий президент. Если его Владимир Зеленский в декабре 2019 года тоже подтвердил — приняли коммюнике (на саммите в Нормандском формате, — Ред.) и в нем прописали: формулу Штайнмайера внести в действующее украинское законодательство. Тогда скажите нам, ведь это все рано или поздно надо будет все же публично сказать: если это есть базис и только на нем мы должны искать компромисс, то, возможно, настало то время, когда это нужно делать уже публично? Начиная, по крайней мере, с парламента?"— отметил Дмитрий Лубинец.

По его словам, возможно, сначала провести закрытое заседание парламента, на котором депутаты откровенно обсудят эти вопросы. Ведь, в конце концов, именно парламент должен ратифицировать договоренности и принимать законы, необходимые для решения конфликта на Донбассе.

"Хочу всем напомнить, что дипломаты договариваются, а потом все же договоренности ратифицирует парламент, голосуют народные депутаты. И на это надо будет искать условно 226 голосов. Так вот формат компромисса: он у вас есть?"- отметил Дмитрий Лубинец, обращаясь к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Отвечая на вопрос, последний подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых — прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Эти условия Украина на всех встречах четко отвергает.

Напомним, "формула Штайнмайера", согласована 1 октября 2019 года Трехсторонней контактной группой (Украина, Россия, ОБСЕ), предусматривает, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" начинает действовать на временных условиях в 20.00 в день внеочередных выборов в ОРДЛО. Эти выборы должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в ОРДЛО. После того, как ОБСЕ признает, что выборы соответствовали стандартам организации, закон начнет действовать на постоянной основе.