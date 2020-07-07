В "Слуге народа" обвинили Порошенко в поздравлении Путина в 2014 году, тот ответил (видео)

Депутаты обозвали друг друга "провокаторами".

Депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук обвинила пятого президента и ныне народного депутата Петра Порошенко в якобы поздравлении Владимира Путина с днем России в 2014 году.

Словесная перепалка между депутатами произошла в эфире Свободы слова.

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«Господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года) поздравлял с днем России (Путина – УНИАН), когда уже был Славянск, Краматорск и так далее», – заявила Верещук.

Верещук уточнила источник информации – пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – и попросила объяснить или опровергнуть написанное ранее СМИ. На что Порошенко заявил, что интернет-издание просто цитировало российскую сторону, назвав Верещук при этом «провокатором».

«Нет, это вы – провокатор. Вы скажите, если это так, где на сайте президента опровержение? Давайте тогда так: если Песков врет, покажите, что вы это сказали, и я извинюсь публично», – ответила депутат.

После технической паузы эмоциональный диалог продолжился. Лидер «ЕС» отметил, что нашел на сайте президента соответствующее уведомление, в котором указано, что «Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков». Также он отметил, что на сайте Кремля от 12 июня 2014 года говорится, что «Порошенко поздравил Путина с днем России».

Верещук, в свою очередь, ответила, что информацию по этому вопросу нашла во «многих источниках».

Как сообщал УНИАН, депутат от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". На выступление политика уже отреагировал Совет Федерации профсоюзов Украины: они потребовали уволить женщину.

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