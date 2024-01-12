Удастся ли реализовать задуманное, станет известно на следующей неделе.

Венгрию могут лишить права голоса в Европейском совете - главном политическом органе управления ЕС. На следующей неделе в Европарламенте рассмотрят этот вопрос.

Как сообщил в своем Twitter депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа, он собрал 120 голосов своих коллег-парламентариев под петицией с призывом лишить Венгрию права голоса.

"Подписи собраны! Мы стали на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 голосов из разных партий и нескольких государств-членов ЕС", – написал Сарвамаа.

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По его словам, теперь "крайне важно как можно быстрее оценить окончательную общую поддержку идеи петиции" непосредственно в зале пленарных заседаний Европарламента.

"Это возможно уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии", – заявил Сарвамаа.

Он отметил, что конкретное содержание резолюции, которую вынесут на рассмотрение Европарламента, еще находится на стадии согласования. Но, по его словам, там "в определенной форме" обязательно будет фигурировать статья 7.2 "Договора о ЕС". Именно эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав государства-члена ЕС за неоднократные нарушения правил и ценностей Евросоюза.

Проблема Венгрии в Евросоюзе

Как писал УНИАН, в Венгрии уже более 13 лет у власти находится правый популист Виктор Орбан. За это время он значительно усилил персональный контроль над государством, за что в Евросоюзе его официально признали автократом. Помимо нарушения принципов верховенства закона и демократических институтов, его также часто обвиняют в преследовании религиозных и сексуальных меньшинств.

Дополнительным поводом для раздражения Венгрией в ЕС стала позиция Орбана в отношении российско-украинской войны. Будапешт не только отказывается помогать Украине оружием и деньгами, но также всячески блокирует совместную помощь ЕС, пользуясь правом вето, которое имеют все страны-члены.

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