Ласло Тороцкои заявил, что Украину продали крупнейшему в мире инвестиционному фонду.

Некоторые венгерские политики заявили о желании аннексии отдельных областей Украины. В частности, лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил, что если Украина проиграет в войне, то Будапешт заберет Закарпатье.

Такое заявление политик сделал во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште в субботу, 27 января. По его словам, давление "международных финансистов" привело к войне в Украине, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно".

При этом он заявил, что якобы "Украину купил BlackRock", крупнейший в мире инвестиционный фонд с "бюджетом" в более 10 триллионов долларов.

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Венгерский политик заверил, что его партия выступает за прекращение войны в Украине, а именно за немедленное прекращение огня, мир и урегулирование ситуации путем переговоров.

"Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", – цитирует Тороцкои издание Index.

Стоит отметить, что это не первые подобные заявления со стороны лидера Mi Hazank. В прошлом году он говорил о необходимости предотвратить начало новой мировой войны, что Украину продали иностранным инвесторам, а также выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что это якобы увеличивает шансы на войну с РФ.

Венгрия помогает РФ уничтожить Украину

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину венгерские дипломаты на Закарпатье раздавали паспорта Венгрии, что привело к крупному дипломатическому скандалу.

Уже в 2022 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился заявлением, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, потому что санкции против Москвы "не сработали" и, конечно же, их надо снять. Также он заявил, что войны в Украине можно было избежать.

В свою очередь оппозиционный российский политик и правозащитник Марк Фейгин заявил, что президент РФ Владимир Путин в обмен на поддержку обещал Орбану часть Украины, а именно Закарпатье.

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