Прокуроры отчитались о результатах работы и влиянии на обеспечение законности с учетом специфики Южного региона.

В рамках рабочей поездки в Одесскую Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела в Измаильской окружной прокуратуре оперативное совещание с руководителями Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской областных прокуратур и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Генпрокурор отметила необходимость усиления противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу и нарушению таможенного законодательства, принятие органами правопорядка и другими государственными органами согласованных мер к повышению эффективности борьбы с контрабандой.

Читайте также"Никто не верил, что мы пойдем против Медведчука": Венедиктова дала интервью эстонскому СМИ«Мы должны консолидировать усилия, чтобы прекратить организованные потоки незаконного товарооборота и бороться с контрабандой жестко, как с экономическим терроризмом против Украины. Впервые в истории Украины СНБО ввел персональные санкции против топ-десятки контрабандистов и 79 юридических лиц, связанных с ними. Четверка из топ-контрабандистов именно на территории Одесской области занимается противоправной деятельностью, связанной с доставкой различных товаров из Европы и Китая вне таможенного контроля. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в 3 уголовных производствах по фактам противоправной деятельности определенных в решении СНБО физических и юридических лиц», – отметила Генпрокурор.

По расчетам специалистов, в результате этих угрожающих для экономики процессов мимо госбюджета прошло не менее 300 миллиардов гривен. Большинство экспортно-импортных операций совершается с нарушением таможенных правил, что приводит не только к потерям бюджета от непоступления таможенных платежей, но и является предпосылкой для дальнейшей преступной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов и легализации незаконно полученного имущества.

«Количество раскрытых криминальных схем в этой сфере, несомненно, пока не соответствует уровню преступности. Однако в этом году деятельность по противодействию контрабанде существенно активизирована. Только за 6 месяцев открыто более двух сотен уголовных дел, подавляющее большинство из которых уже направлены в суд. В завершенных производствах наложен арест на имущество на сумму 779 тысяч гривен - это в 7 раз больше, чем в прошлом году. В среднем ежедневно в суд мы направляем по одному уголовному производству в отношении контрабандистов", - добавила Генпрокурор.

Так, в апреле в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех граждан Израиля, которые переместили в контейнере через Одесский морской торговый порт, с сокрытием от таможенного контроля, расфасованный в брикеты кокаин весом почти 81 килограмм, ориентировочной стоимостью 30 миллионов долларов США. А в конце июня задержана очередная крупная партия кокаина на 10 млн долларов, который прибыл в морской порт «Южный» из Южной Америки и хранился в контейнере в бананами.

Читайте такжеВенедиктова не считает себя человеком Зеленского"Порты Одесской области, Николаевщины, Херсонщины, несмотря на то, что имеют стратегическое значение для экономики Украины, являются удачным буфером для контрабанды товаров, прежде всего наркотических средств, сигарет, алкоголя – и здесь все органы должны усилить бдительность. В общем сейчас по фактам контрабанды расследуется около 4 сотен производств, каждое шестое из них – в регионах, представителей которых мы собрали на совещании. Поэтому требую безотлагательно направить усилия на обеспечение надлежащего разоблачения фактов контрабанды, прежде всего выявление и ликвидацию организованных форм преступности в этой сфере, привлечению к ответственности виновных лиц», – подчеркнула Генпрокурор.

Участники оперативного совещания согласились, что подход к решению проблемы контрабанды должен быть комплексным и состоять не только из усиления контроля на таможне и границе, но и включать в себя определенные законодательные изменения, а также закрытие пробелов на внутреннем рынке, которые дают жизнь контрабандным схемам.

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Автор: Григорий Бондарь