Дело против кума Путина и депутата Рады Виктора Медведчука, открытое еще в 2019 году, до сих пор в процессе досудебного расследования.
Об этом на запрос Радио Свобода сообщили в Государственном бюро расследований.
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Речь о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось", - информируют в ГБР.
Что известно о деле Медведчука
В феврале 2019 года Генпрокуратура открыла производство по обращению тогда депутата Андрея Тетерева против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука по статьям о сепаратизме и государственной измене.
29 января 2019 года Виктор Медведчук на партийном съезде объявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. Общественность восприняла идею кума Путина негативно.
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