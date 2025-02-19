Экс-командующий ВСУ отметил, что он уже работает на государство.

Бывший командующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пока не готов сказать, будет ли он баллотироваться на послевоенных выборах. Об этом он заявил во время форума "Украина меняет мир", организованного изданием NV.

По словам Залужного, прежде чем отвечать на вопросы об участии в выборах, сначала нужно получить условия, при которых "такие вопросы будут абсолютно уместны".

"Я считаю: придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такие вопросы", - сказал он.

Видео дня

Экс-главком подчеркнул, что, сейчас "у нас задача одна: выстоять и сохранить наше государство", а уже потом можно будет "думать о другом".

Выборы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, после переговоров делегаций РФ и США, которые состоялись на этой неделе в Саудовской Аравии, Дональд Трамп набросился с критикой на украинское руководство. В частности заявил, что в Украине должны пройти выборы.

Перед этим лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия отметил, что украинские законы запрещают выборы во время войны. Также он напомнил, что в 2023 году все парламентские фракции договорились о проведении выборов через полгода после окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: