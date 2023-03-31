Нардеп не согласна с решением суда.

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата группы "За майбутне" Ирину Констанкевич виновной в недостоверном декларировании, сообщают пресс-службы ВАКС и САП.

"30 марта 2023 года при участии прокурора САП коллегия судей ВАКС огласила приговор, которым действующий народный депутат признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ). Так, приговором суда нардепу назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год", – говорится в сообщении САП.

В ВАКС отметили, что на приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 дней.

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Реакция Констанкевич на решение ВАКС

Ирина Констанкевич назвала это решение суда "свидетельством двойных стандартов" и заявила, что будет обжаловать его.

"[Суд] признал виновной в недекларировании арендованной квартиры, которую я не должна была декларировать. Это решение суда является свидетельством двойных стандартов. Эта квартира мне не принадлежит, что подтверждено всеми материалами дела. Мои действия не повлекли государству и обществу никаких убытков. Я не обогатилась ни на копейку. Замечу, что приговор вступает в законную силу после утверждения его апелляционной инстанцией. С решением суда мы категорически не согласны. И подаем в апелляцию", - написала она в Facebook.

Дело о недекларировании имущества Констанкевич - что надо знать

Как напомнили в прокуратуре, производство касалось недекларирования квартиры в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась в аренде нардепом в течение 2020-2021 годов.

Согласно выводам Национального агентства по предотвращению коррупции, квартира находилась в аренде от 29 и 31 августа 2019 года и 30 ноября 2020 года. Нардеп объясняла, что пользовалась этой квартирой периодически, но менее 183 дней и только во время выполнения депутатских полномочий, поэтому не должна ее декларировать.

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