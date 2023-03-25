Народный депутат Анна Колесник не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн грн.

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Анну Колесник, избранную в парламент от "Слуги народа", виновной в недостоверном декларировании, но освободил от наказания по истечении срока давности.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в ВАКС оглашен приговор, которым действующий народный депутат признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (умышленное декларирование недостоверной информации).

"По приговору суда народному депутату назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

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В то же время на основании п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК суд освободил лицо от наказания в связи с истечением сроков давности.

Также сказано, что прокурором САП в суде доказано, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 млн грн и автомобиль, которые находились у нее в пользовании, а также принадлежащие ей на праве собственности нежилые помещения в Харькове. В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн грн, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

Нардеп Анна Колесник - что о ней известно

Весной 2021 года народного депутата Анну Колесник поймали на странной переписке. "Пора валить из этой страны!"- такое написала своему собеседнику народный депутат фракции "Слуга народа" Анна Колесник. Эту переписку зафиксировали фотографы издания "Буквы". Абоненту по имени Стас она написала это во время выступления в Верховной Раде Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он, в частности, сообщил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной под видом военных учений.