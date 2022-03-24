Они развернули флаг Украины в сессионном зале парламента.

В Верховной Раде Украины сегодня выступили спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщили народные депутаты Украины.

Так, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отметил: "Сегодня, через месяц с начала войны, мы снова собрались парламентом. Снова в здании на Грушевского. Опять полный зал! 363 депутата!".

Заседание, сообщил он, началось с выступлений иностранных гостей: Инары Мурниеце (главы Сейма Латвийской Республики), Виктории Чмилите-Нильсен (спикера Сейма Литовской Республики) и Юри Ратаса (главы Рийгикогу Эстонской Республики).

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил:

"Сегодня в Верховную Раду пришла большая международная делегация. Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, спикер парламента Латвии Инара Мурниеце, спикер парламента Эстонии Юри Ратас и другие европейские депутаты приехали поддержать Украину. Прямо в зале заседаний они символически развернули флаг нашей страны. Эта война показала, кто наши настоящие братья. Спасибо, что поддерживаете не только словом, но и делом! Вместе мы победим оккупантов!".

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