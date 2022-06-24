По состоянию на 21 июня в Украине действовали 17 ячеек этой партии.

Восьмой апелляционный админсуд во Львове запретил пророссийскую партию "Русь единая", которая раньше называлась"Партия политики Путина".

Об этом говорится в сообщении Восьмого апелляционного административного суда.

Там отметили, что сегодня коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела о запрете политической партии "Русь единая".

Деньги и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства.

"Партия политики Путина"

Пророссийская политическая партия "Партия политики Путина" зарегистрирована Министерством юстиции 5 июня 2003 года и внесена в Реестр политических партий под №93. Одним из ее основателей был бывший народный депутат Алексей Ременюк.

Среди задач политсилы было задекларировано содействие созданию общего экономического пространства суверенных славянских государств.

В 2004 году партия поддержала на президентских выборах Виктора Януковича.

Партия участвовала в парламентских выборах 2006 года, но в Верховную Раду не прошла, набрав 0,12 % голосов избирателей. Наибольшей поддержкой партия пользовалась в Севастополе.

Согласно данным Youcontrol по состоянию на 21 июня этого года в Украине действовали 17 ячеек "Партии политики Путина".

Как сообщал УНИАН, 16 июня Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность пророссийской силы "Партия Шария".

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