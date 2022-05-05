Она пояснила, что Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала граждан, в частности представителей власти, воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария, чтобы его не отказались выдать Украине.

Об этом она заявила в Facebook.

"Прошу всех сбавить темп, избавиться от лишних эмоций. Да, я сейчас говорю о задержании на территории Испании Шария. Офис генерального прокурора сегодня подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерения запрашивать выдачу Анатолия Шария, который был задержан испанскими правоохранителями 4 мая 2022 года на основании ранее направленного запроса о его временном аресте. Очень прошу всех неравнодушных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", - отметила генпрокурор.

Она пояснила, что Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции.

По словам Верещук, если именно так и произойдет, то он с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию разнообразных тактик защиты, в том числе, попытаются убедить суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Шария задержали в Испании. Сегодня, 5 мая, испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

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